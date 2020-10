Torino, per Kalinic si inserisce il Verona: pronto un biennale

Calciomercato Torino / Continua la caccia all’attaccante per i granata, ma ora per Kalinic si è inserito il Verona, che ha accordo con giocatore e Atletico Madrid

Ore decisive per il Toro sul fronte mercato. Continua la caccia all’attaccante da affiancare a Belotti. Tra i profili individuati di recente, c’è anche Nikola Kalinic, attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid, ma che spera nel ritorno in Serie A, dove ha indossato le maglie di Fiorentina, Milan e Roma. Come anticipato su queste colonne, i granata avrebbero già tentato di chiudere il colpo, offrendo agli spagnoli 6 milioni per il croato. I Colchoneros avrebbero però rispedito l’offerta al mittente, lasciando il Toro a bocca asciutta. Non si può dire lo stesso per quanto riguarda il Verona, inseritosi di recente per portare Kalinic in gialloblù.

Hellas Verona-Kalinic: trovato l’accordo

Gli Scaglieri avrebbero intavolato le trattative, trovando in poche ore un accordo soddisfacente per tutte le perti tirate in causa. L’ok del club, seguito da quello del giocatore, hanno permesso così al Verona di chiudere la trattativa. L’ex Fiorentina è ora atteso in Italia per le visite mediche e la firma del contratto, da depositare entro le ore 20.00 di oggi. Il Toro intanto continua a cercare un attaccante, con l’obiettivo di trovare il profilo ideale da aggiungere al reparto offensivo di Giampaolo.