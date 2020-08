Torino, Linetty vicinissimo: trovato l’accordo con la Samp

Calciomercato Torino / Linetty è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Toro: trovato l’accordo a 7,5 milioni più bonus con la Sampdoria

Questa volta la svolta decisiva per Linetty sembra arrivata. Il giocatore, che come noto spingeva per lasciare Genova e la Sampdoria, sembrerebbe vicinissimo alla realizzazione del suo desiderio e, soprattutto, sembrerebbe ad un passo dalla firma con il Torino. Come ovvio che sia, il condizionale resta un imperativo categorico finchè non si vedranno le firme sul contratto: il mercato, soprattutto quello dei granata, ha abituato a clamorosi ribaltoni anche in zona cesarini. Tuttavia, c’è da registrare l’enorme passo avanti fatto proprio nelle ultime ore dalle due società. Divise su costo del cartellino, Torino e Sampdoria avrebbero infatti trovato l’accordo con una cifra che si aggira attorno ai 7 milioni e mezzo di euro più bonus. Una cifra molto vicina a quella offerta dai granata (7 milioni) mentre i liguri ne chiedevano 12. L’accordo, dunque, c’è: ora si attendono le firme.