Calciomercato, Sarr vicino al Chelsea: anche il Torino lo aveva seguito

Calciomercato Torino / Malang Sarr, difensore del Nizza svincolato e messo nel mirino dai granata, sta per firmare col Chelsea di Lampard

Talento e qualità, due caratteristiche che non mancano a Malang Sarr, sprannominato il “Piccolo Maldini”. Il Toro, che aveva messo nel mirino il giovane difensore del Nizza, aveva seguito il giocatore senza tuttavia compiere passi decisivi per assicurarselo. Il classe ’99 svincolato dal club francese ha infatti scelto una destinazione diversa dalla Serie A, che presenta una disponibilità economica e degli obbiettivi decisamente più alti di quelli dei granata: si tratta del Chelsea di Frank Lampard. Nonostante la concorrenza di Shalke 04, Borussia e tra i tanti club, anche il Toro, sono stati i Blues ad affondare il colpo, con un contratto da 5 anni pronto per essere firmato.

Sarr atteso a Londra per le visite e la firma

Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche e la firma, seguite dall’annuncio del nuovo acquisto. Lo Stamford Bridge attende il giovane talento francese: la storia del Chelsea ed i risultati recenti raccolti dai Blues hanno fatto gola all’ex Nizza, rendendogli la scelta non poi così complicata. Impossibile quindi per i granata battere la concorrenza, nonostante gli sforzi di Vagnati, che aveva definito il giocatore come “un profilo importante”. Continua perciò la caccia al difensore ideale: c’è ancora molto su cui lavorare per dare a Giampaolo un Toro fatto su misura.