Torino, Cairo ha già speso 16 milioni: ora le cessioni per ammortizzare i costi

Calciomercato Torino / Tra Rodriguez, Linetty e Vojvoda, Cairo ha investito già 16 milioni in entrata: ora gli addii

Lo sprint della settimana di Ferragosto ha portato a Torino prima Karol Linetty, che ieri ha svolto le visite mediche e ha posto la firma sul nuovo contratto, poi Mergim Vojvoda, che in serata è giunto nel capoluogo piemontese e oggi svolgerà tutti gli accertamenti medici. La mezzala e il terzino destro si aggiungono a Ricardo Rodriguez nella lista degli obiettivi raggiunti dal direttore sportivo Vagnati, rapido incursore in questi primi giorni di trattative concrete. E occhio ai conti: perché, in totale, sono già 16 i milioni investiti dal presidente Cairo. 3 milioni per lo svizzero, 7,5 per il polacco, 5,5 per il kosovaro: senza i bonus, il totale è presto calcolato.

Lyanco, Izzo, Sirigu… i possibili nomi in uscita

La necessità di consegnare a Giampaolo una rosa più adatta alla sua idea di calcio ha accelerato i tempi delle entrate, per lo meno in quei ruoli che erano in evidente carenza di uomini e qualità. All’appello, ora, manca il regista, il cui acquisto richiederà comunque altri milioni da investire (soprattutto se si volesse puntare, più che su Biglia, su Torreira o Fausto Vera).

Poi, prima di procedere con gli eventuali altri innesti, i granata si concentreranno sulle uscite. Qualche addio di peso sarà necessario per ammortizzare i costi già scritti a matita sul prossimo bilancio. E i nomi sono quelli ormai noti. Lyanco potrebbe essere il primo a salutare – anche se manca l’accordo tra il Toro e lo Sporting Lisbona -, poi potrebbe toccare a Djidji ma soprattutto ad almeno uno tra Izzo e Nkoulou.

Il tutto senza dimenticare la questione Sirigu. Andrà vagliata in fretta l’effettiva disponibilità del portiere a restare: altrimenti sarà separazione anche con lui, a patto che pervengano negli uffici della Cairo Communication le offerte al momento latitanti.