Il club argentino vicino a Facundo Mater, naturale sostituto di Vera: nonostante l’offerta granata respinta, il classe 2000 resta un obiettivo del Toro

Un modo per cautelarsi, considerata sia l’offerta del Torino che quella del Cska Mosca. L’Argentinos Juniors potrebbe perdere Fausto Vera, oggetto del desiderio anche dei granata di Giampaolo. Nonostante al momento l’offerta del club di Cairo sia stata rispedita al mittente, gli argentini si stanno cautelando e per questo sono molto vicini a Facundo Mater, centrocampista che secondo quanto rivelato da Tyc Sports sarebbe molto vicino proprio all’Argentinos Juniors. Classe 1998, due anni in più rispetto a Fausto Vera, l’acquisto del mediano potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.