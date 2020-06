Toro, ti ricordi Sadiq? Ora lo segue il Manchester United

Calciomercato / Umar Sadiq, attaccante del Partizan che ha militato nel Torino nella stagione 2017-2018, è ora nel mirino del Manchester United

Dopo le parentesi poco fortunate in Serie A, per Umar Sadiq, attaccante classe ’97 che ha militato anche nel Torino (con pochissima fortuna), potrebbe essere arrivata la svolta. La lieta notizia arriva dal media serbo Telegraf, che ha riportato un interesse del Manchester United nei confronti il nigeriano. Un osservatore dei Red Devils avrebbe infatti assistito al derby tra il Partizan Belgrado, squadra attuale di Sadiq, e la Stella Rossa, vinto dai nerobianchi, per contemplare più da vicino le doti dell’attaccante.

Sadiq, al Torino 3 presenze in sei mesi

Cresciuto molto dal punto di vista tecnico, l’attaccante non ha più nulla a che vedere con quanto mostrato al Torino. Sembrano lontani i tempi in cui indossava la maglia granata sotto la guida di Mihajlovic. Nei 6 mesi sotto la Mole, Sadiq ha collezionato solamente 3 presenze, non andando a segno nemmeno una volta. La vera svolta per lui è arrivata al Perugia, dopo la brutta esperienza ai Rangers, che ha dato il via ad una crecita esponenziale. In Serie B è riuscito infatti a farsi notare, realizzando 3 gol e 3 assist in 18 partite ed approdando così al Partizan, dove ha ottenuto le conferme che cercava.

L’Europa League ed il confronto con lo United

Con il club serbo, Sadiq è finalmente esploso, andando a segno per ben 12 volte e portando a casa 13 assist. Una media decisamente differente da quelle precedenti. Inoltre, ha avuto l’occasione di disputare una competizione europea. Ha infatti presenziato alle qualificazioni di Europa League, passando poi alla fase a gironi, dove si è misurato proprio con lo United. Nelle due sfide contro i Red Devils, che li hanno visti prevalere per un totale di 4-0, deve aver attirato l’attenzione del club, che ora lo vorrebbe con sè.