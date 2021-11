Calciomercato Torino / Il centrocampista dell’Atalanta Miranchuk vuole più spazio e pensa al prestito a gennaio

Un Toro altalenante è stato protagonista di questa prima parte di campionato. Non sempre infatti i granata sono risuciti a raccogliere quanto seminato. Tra i maggiori problemi riscontrati non può passare inosservato quello degli infortuni, che ha impedito a Juric di avere l’organico al completo per la maggior parte del tempo. La finestra di gennaio si avvicina, così come le richieste del tecnico per sopperire alle mancanze insorte. Tra i profili più interessanti a disposizione figura quello di Aleksej Miranchuk, centrocampista dell’Atalanta a caccia di più spazio.

Calciomercato, l’agente di Miranchuk apre alla cessione

Solo sei presenze per il russo in questa prima parte di stagione alla Dea. L’agente aveva però già avvisato sulle intenzioni del giocatore: “Il futuro di Miranchuk? Entro il 20 novembre incontrerò la famiglia Percassi per parlare di Miranchuk. Ci tengo a ribadire che l’Atalanta non ha intenzione di venderlo e non si pente di averlo acquistato; ma la nostra intenzione è quella di accasarci con un altro club italiano nel mercato invernale“. L’attesa è perciò quasi finita ed è tempo di cercare la destinazione perfetta per assicurare maggiore continuità al classe ’95.

Miranchuk vuole restare in Serie A

Tra i requisiti fondamentali c’è l’opzione del prestito, che permette quindi un investimento meno impegnativo. Inoltre l’entourage di Miranchuk sta cercando una destinazione in Italia. Il Toro, in cerca di un centrampista versatile, potrebbe rivelarsi la destinazione perfetta. Oltre a questi primi due punti, c’è Juric a fare da punta di diamante: il suo modulo ed il tipo di interpretazione che richiede ai suoi giocatori sono funzionali all’attuale centrocampista dell’Atalanta. Ricordano inoltre il gioco di Gasperini, facilitando nel caso l’integrazione e l’adattamento ad entrambe le parti. I granata restano quindi alal finestra in attesa di ulteriori risvolti.