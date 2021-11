Calciomercato Torino / Il difensore del Toro può partire a gennaio: a Cagliari ritroverebbe Mazzarri che però è in bilico

Un amore mai sbocciato quella tra Ivan Juric e Armando Izzo. Il difensore del Toro, dal centro del progetto è infatti stato messo ai margini dov’è tutt’ora. Solo tre presenze incomplete per lui, schierato l’ultima volta a partita nel finale contro lo Spezia. Lo spazio resta perciò davvero poco, con i compagni di reparto che lo hanno superato ampiamente nelle gerarchie. La finestra di gennaio resta aperta e può costituire l’occasione per lui di cambiare aria, cosa di cui si era parlato già in estate ma senza successo.

Toro, Inter e Cagliari pensano ad Izzo

Una fine poco gradita quella assegnata all’ex Genoa, voglioso di rimettersi in gioco al più presto. Tra le destinazioni possibili ci sono due club differenti sia dal punto di vista delle opportunità che di classifica: da una parte c’è infatti il Cagliari di Mazzarri, tecnico che lo ha messo sotto la sua ala protettiva sin dal ritiro con il Napoli, per poi tornare a guidarlo in granata. Dall’altra c’è invece l’Inter di Inzaghi, a caccia di un innesto.

Izzo, gennaio per dare la svolta e cambiare aria

L’ex tecnico granata resta però in bilico a causa di un periodo di difficoltà, ma lo scambio previsto per l’estate con Walukiewicz potrebbe ritornare in voga ed assicurare ad Izzo un posto da titolare. Lo stesso non accadrebbe con i neroazzurri, che vogliono perlopiù rinforzare la rosa sul fronte della panchina. Per farlo, stanno pensando di riattingere dal Toro, come già accaduto con D’Ambrosio ed assicurarsi così un innesto considerato tra i più rinomati fino a poco tempo fa. Restano da fare le valutazioni del caso e decidere se fare il big in una piccola, o al contrario uno dei tanti in una grande.