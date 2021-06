Il Genoa oltre a Sele segue il profilo di Joronen del Brescia, la Roma di Mourinho vuole Rui Patricio portiere del Wolverhampton

Mancano pochi giorni all’apertura del calciomercato fissata al 1 luglio. Le squadre di Serie A sono al lavoro e stanno intavolando le prime trattative. Il Genoa è alla ricerca di un portiere infatti, per il club rossoblù sarà molto difficile trattenere Mattia Perin. Il cartellino dell’estremo difensore è ancora di proprietà della Juventus e l’intenzione del club bianconero è quella di vendere a titolo definitivo il giocatore. La società genovese per sostituirlo sta valutando molto attentamente il profilo di Luigi Sepe del Parma. A destare l’attenzione della dirigenza del Genoa è stata la buona stagione disputata dal portiere dei ducali, nonostante la retrocessione della squadra emiliana in serie B. Un’altra squadra che sta trattando un portiere è la Roma, sempre più vicina a Rui Patricio. Il club giallorosso punta a chiudere la trattativa per l’estremo difensore portoghese prima dell’inizio di Euro2020. Il club capitolino è alle strette finali anche per Xhaka, giocatore che Mourinho vorrebbe affiancare a Veretout.

Per il Napoli la priorità è un difensore mentre la Fiorentina vuole chiudere il rinnovo di Vlahovic

Dai portieri alla difesa, con il Napoli che come priorità ha l’acquisto di un rinforzo nel reparto difensivo. Si prospetta il possibile addio di Kalidou Koulibaly, che però ha un costo di cartellino molto alto. Il ds del club campano Cristiano Giuntoli sta tenendo sott’occhio due profili. Il primo è Francisco Montero dell’Atletico Madrid, che nella stagione da poco conclusa era in prestito al Besiktas. L’altro difensore che piace al club azzurro è Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord, che nell’ultima stagione oltre a collezionare 41 presenze è riuscito a mettere a segno 3 reti. I pensieri della Fiorentina invece sono rivolti all’attacco. Infatti, il club viola sta cercando di convincere Vlahovic a rinnovare il contratto. L’attaccante serbo è tra i nomi segnati sulle agende di Juventus e diversi importanti club spagnoli. Intanto la società toscana è interessata anche a Pedro De La Vega del Lanus.

L’Atlanta vuole Boga, il Bologna punta Benatia

L’Atalanta intanto continua a battere sulla pista che porta a Jeremie Boga, che piace anche al Napoli, al Marsiglia e al Lione. La Dea punta a dare un’accelerata alla trattativa per bruciare la concorrenza ed assicurarsi il giocatore neroverde reduce da un’ottima stagione. Tra Serie A e Coppa Italia ha infatti collezionato 28 presenze segnando 4 gol, tutti in campionato. Infine Sinisa Mihajlovic avrebbe chiesto un difensore di esperienza al Bologna. Il club rossoblù avrebbe così puntato Medhi Benatia. Il difensore marocchino dunque, dopo la parentesi all’Al Duhail in Qatar, potrebbe fare ritorno in Italia dove ha già vestito le maglie di Udinese, Roma e Juventus, collezionando in totale ben 153 presenze, alle quali vanno aggiunte le 44 tra Champions League ed Europa League. L’interessamento per il difensore ex Juve non dovrebbe raffreddare la pista che porta a Lyanco.