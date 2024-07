Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 10 luglio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Ricardo Rodriguez cercato dall’Inter

Terminata l’esperienza con il Torino, Ricardo Rodriguez potrebbe rimanere in Italia. Il difensore svizzero interessa infatti all’Inter, che in questo momento è alla ricerca di un difensore mancino e sta valutando le opportunità dal mercato degli svincolati. L’ex capitano granata è apprezzato da Inzaghi, che lo vorrebbe riportare a Milano dopo l’esperienza con i cugini rossoneri.

Milan, c’è fiducia per il sì di Morata

Il Milan piano piano si avvicina ad Alvaro Morata. Sfumato Joshua Zirkzee, che andrà al Manchester United dopo l’accordo per le commissioni non trovato con i rossoneri, questi ultimi si sono fiondati sull’attaccante spagnolo. Morata ha una clausola rescissoria di 13 milioni che il Milan è disposto a pagare, e potrebbe decidere di lasciare la capitale della Spagna. Più volte l’ex Juve ha dichiarato di non trovarsi bene in patria, ma la decisione arriverà solo dopo la finale degli Europei. La squadra di Fonseca, intanto, è fiduciosa per il sì.

Miranchuk verso l’MLS

Aleksey Miranchuk, che ha vestito la maglia del Torino nella stagione 2022/2023, va verso un trasferimento in MLS. L’Atalanta vuole vendere il russo per monetizzare qualcosa, e su di lui si è fiondato l’Atlanta United. Gli americani hanno offerto 11 milioni più 2 di bonus, cifra che potrebbe bastare alla Dea per lasciar partire il trequartista.

Osimhen tra Parigi e Arabia Saudita

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano da Napoli. L’attaccante nigeriano aveva espresso già nella passata stagione il desiderio di andare via, e durante questa estate potrebbe concretizzarsi la sua cessione. L’unico problema è che in questo momento nessuna big europea vuole pagare i 120 milioni della clausola rescissoria, motivo per cui bisogna trattare con De Laurentiis. Il Paris Saint-Germain è interessato all’attaccante ma non si è ancora mosso, mentre ci sono stati anche dei sondaggi dall’Arabia Saudita, dove però Osimhen preferirebbe non andare.