Calciomercato Torino / Nuove offerte dall’Inghilterra per Bellanova, ma il ds Vagnati ha ribadito che l’esterno è incedibile

Il calciomercato è iniziato ufficialmente da 11 giorni e il Torino sta andando piuttosto a rilento, quantomeno per quanto riguarda le entrate. L’obiettivo della dirigenza in questo momento è quello di vendere qualcuno con lo scopo di monetizzare, in modo da non perdere poi giocatori importanti a ridosso dell’inizio del campionato e di finanziare gli acquisti. Tanti giocatori sono cedibili, ma tra quelli che non lo sono c’è sicuramente Raoul Bellanova. L’esterno ex Inter ha fatto un’ottima stagione con Juric e la volontà sua e del club è quella di rimanere almeno un altro anno per proseguire il percorso di crescita iniziato la scorsa estate. Anche seguendo questa scelta, il dt Vagnati negli ultimi giorni ha risposto in maniera negativa a dei sondaggi da parte di West Ham e Aston Villa.

Bellanova non parte

Le due inglesi non sono le uniche squadre a essersi interessate al numero 19. Su di lui si era infatti fiondata anche la Roma, che intanto ha messo fuori rosa Karsdorp, ma anche in quel caso la società ha chiuso le porte ai giallorossi. La volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme, dunque anche in caso di clamorose offerte Bellanova dovrebbe rimanere a Torino, cercando di dare continuità alla grande ultima stagione. Nel suo anno da matricola il classe 2000 ha messo insieme 39 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a referto 1 gol e 7 assist. Inoltre, l’ex Inter e Cagliari si è sempre dimostrato tra i più pericolosi in fase d’attacco, facendo emergere anche una grande intesa con Zapata. La strategia è chiara: oltre a Buongiorno non partiranno altri big, e il Toro che punta all’Europa si affiderà ai cross e alle giocate di Raoul.