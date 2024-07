Calciomercato Torino / Data la partenza di Buongiorno, Vagnati è alla ricerca di un difensore al suo posto: l’identikit del profilo ideale

Mancano solamente visite, firma e annuncio, e poi sarà ufficiale: Alessandro Buongiorno, dopo più di 10 anni, lascerà il Torino. Una situazione inedita, a cui tutti speravano di non arrivare ma che allo stesso tempo sapevano sarebbe arrivata ben presto. Il difensore granata è ormai un top di reparto come dimostrato dalla convocazione per gli Europei, motivo per cui va in una squadra che lotta per la Champions League e, probabilmente, anche per lo Scudetto. Una situazione inedita, dicevamo, che si riversa di conseguenza anche sul calciomercato. Per la prima volta dopo anni il Toro non può più fare affidamento sul proprio muro difensivo, e dovrà cercare il prima possibile un sostituto con le sue stesse caratteristiche, giovane o esperto che sia. Vagnati è già al lavoro per capire che opportunità ci siano sul mercato, e ha in mente un identikit ben preciso.

Il profilo ideale

Piede mancino, bravo tecnicamente e veloce: sono questi i requisiti che deve avere il profilo che arriverà per prendere il posto di Buongiorno, possibilmente un giocatore non troppo giovane, già pronto, ma comunque da crescere e perfezionare in casa. L’idea di Vagnati e di Vanoli è chiara: proseguire con una difesa a 3 e fissando Schuurs come punto fermo della squadra. In questo senso, date anche le partenze di Rodriguez, Djidji e Lovato, la difesa è da rifondare quasi in toto. Schuurs potrà giocare sia a destra che da centrale puro, motivo per cui in primis serviranno un difensore di piede mancino e un altro, non troppo costoso, destrorso. Queste sono le priorità, in attesa che Dellavalle (potenziale sostituto a sinistra) e Sazonov vengano valutati da Vanoli. Se uno dei due dovesse essere bocciato dall’allenatore, allora probabilmente si andrà su un terzo profilo in entrata.