Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, 21 giugno 2024: Juventus a un passo da Douglas Luiz. Gosens verso Bologna, Ndoye in bilico

La Juventus va verso la chiusura dell’operazione che porterebbe in bianconero Douglas Luiz. Secondo Tuttosport, la trattative si sarebbero sbloccate con l’inserimento delle due contropartite tecniche Barrenechea e Iling-Junior, che si trasferirebbero così all’Aston Villa, più un esborso che partirebbe da una base di 25 milioni più bonus legati alle prestazioni di Barrenechea. In orbita bianconera gira anche il nome di Emil Holm. L’esterno svedese, dopo l’esperienza all’Atalanta, farà ritorno allo Spezia. I bianconeri vorrebbero riportarlo in Serie A acquistandolo e girandolo in prestito al Genoa.

Inter, Ndoye per il dopo Dumfries

Il Bologna, scrive il Corriere dello Sport, lavora per l’acquisto di Robin Gosens dall’Union Berlin. L’affare andrebbe per il prestito con diritto di riscatto (che può tradursi in obbligo) per cifra indicativa di 8.5 milioni di euro più un paio di milioni di bonus. Il Bologna attualmente sarebbe fermo a 7.5 milioni. Intanto i rossoblù devono difendersi dagli attacchi dell’Inter per Dan Ndoye. Sarebbe lo svizzero, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il prescelto in caso di partenza di Dumfries, che ha recentemente rifiutato un’offerta per il rinnovo. Nerazzurri, riporta Sky Sport, ancora in pressing su Tessmann, con il Venezia che chiede in cambio Oristanio e Stankovic.

Lukaku si offre di nuovo a Conte. Lazio su Greenwood

In casa Napoli, Antonio Conte avrebbe individuato un profilo ideale per il suo centrocampo. Si tratta di Vanderson del Monaco. Secondo la Gazzetta dello Sport, la richiesta dei monegaschi è di 30 milioni di euro. L’alternativa resta Amar Dedic del Salisburgo. Intanto su Il Mattino si legge di un Romelu Lukaku che vorrebbe trasferirsi al Napoli, rifiutando la corte serrata dell’Arabia Saudita. Discorso che lega il belga al suo ex compagno di squadra Lorenzo Pellegrini, che per Tuttosport avrebbe rifiutato la proposta dell’Al Nassr. Restando nella capitale, Lotito vorrebbe portare alla Lazio Mason Greenwood. Come riporta Il Messaggero, sarebbe partito l’assalto dopo il sondaggio iniziale.

Ufficiale Vitinha al Genoa

Nicolò Zaniolo potrebbe fare ritorno in Serie A. A sostenere questa tesi è Sky Sport, che vede come principale indiziata a usufruire delle prestazioni del classe ’99 l’Atalanta. L’idea dei bergamaschi è quella di un prestito oneroso con opzione per il riscatto. Su di lui anche la Fiorentina. Intanto il Genoa ufficializza l’acquisto di Vitinha dal Marsiglia: operazione da 16 milioni di euro + 5 di bonus facilmente raggiungibili e controriscatto fissato a 42 milioni di euro. L’Empoli si avvicina a Sebastiano Esposito, mentre il Como, riporta Gianluca Di Marzio, ha trovato l’intesa di massima col Cagliari per Alberto Dossena.