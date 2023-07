Tutte le trattative e le ultime notizie di calciomercato sulle squadre di Serie A di oggi, mercoledì 26 luglio

È passato quasi un mese dall’inizio ufficiale del calciomercato e le squadre di Serie A continuano a chiudere colpi in vista della prossima stagione: ecco le ultime notizie di oggi.

Chukwueze è arrivato a Milano

Il Milan ha chiuso un altro colpo: si tratta di Samuel Chukwueze dal Villareal. Il giocatore è arrivato da poco a Milano e ora sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai colori rossoneri.

La Fiorentina saluta Igor e tratta con il River Plate per Beltran

Il Brighton ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Igor, difensore centrale proveniente dalla Fiorentina. Anche Roberto De Zerbi ha commentato il suo arrivo: “Igor è un altro giocatore importante che può aiutarci in una posizione cruciale all’interno della squadra”. Intanto i viola trattano per Beltran, attaccante del River Plate. Il costo totale dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Gabbia in prestito al Villareal

Dopo aver concluso acquisti importanti il Milan pensa anche alle cessioni: è infatti ufficiale il trasferimento in prestito secco di Gabbia al Villareal. Il giocatore ha lasciato il ritiro di Los Angeles e ha raggiunto i suoi nuovi compagni per iniziare l’avventura in Spagna.

Falcone torna al Lecce

Tutto fatto per il ritorno di Wladimiro Falcone al Lecce a titolo definitivo dalla Sampdoria. I due club hanno trovato un accordo sulla base di circa 4 milioni di euro.