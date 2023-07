Calciomercato Torino / Sul difensore c’è l’interesse dei club di Premier ma al momento non è ancora arrivata l’offerta giusta

Il Torino prosegue la preparazione in vista della prossima stagione di Serie A. Davide Vagnati, intanto, continua ad essere impegnato sul mercato: il ds è al lavoro per riportare Vlasic in Italia, ma la trattativa con il West Ham è in stallo per le eccessive richieste degli Hammers. Chi invece potrebbe lasciare Torino è Perr Schuurs. Il difensore olandese, nelle ultime settimane, ha rilasciato dichiarazioni che mettono in forte dubbio il suo futuro.

Schuurs: Liverpool e Crystal Palace non lo mollano

L’ex Ajax ha detto ai tifosi di non essere certo della sua permanenza, visto l’interesse manifestato dai club di Premier League. Su tutti il Liverpool, che sta cercando un difensore da affiancare a Van Dijk, e il Crystal Palace. Cairo, però, non lo lascerà partire a meno di offerte irrinunciabili: il prezzo fissato dal presidente granata è di 40 milioni di euro e, per il momento, questa cifra ha fatto congelare le trattative con i due club inglesi. Regna dunque la calma piatta, ma le inglesi restano vigili sul classe ’99, che intanto si è fatto subito notare nel ritiro di Pinzolo: è stato suo, infatti, il primo gol messo a segno dal Toro nella prima amichevole stagionale, quella vinta per 2-0 contro la FeralpiSalò. E in questi giorni ha sempre lavorato con grande dedizione e professionalità.