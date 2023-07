La trattativa che riporterebbe Nikola Vlasic in Italia è al momento ferma: troppo alte le richieste degli inglesi

Il Torino e Davide Vagnati continuano a seguire Nikola Vlasic. Il croato ha fatto ritorno al West Ham, club proprietario del suo cartellino, al termine della scorsa stagione di Serie A. Nonostante il giocatore abbia spesso manifestato la sua voglia di continuare a giocare in Italia, la trattativa con gli inglesi non riesce a sbloccarsi. Le richieste degli Hammers, infatti, sono troppo alte e il Torino non è disposto ad arrivare a determinate cifre. Il ds, direttamente da Pinzolo, si è espresso sull’argomento in conferenza stampa: “Stiamo valutando, più ne parliamo peggio è. E’ una cosa che si può fare domani così come potrebbe non farsi mai. Meglio non parlarne molto”.

Trequarti ancora da costruire

Dichiarazioni piuttosto criptiche, che non lasciano spazio a grandi interpretazioni. Fatto sta che la trequarti, dopo le partenze del croato e di Miranchuk, è probabilmente il reparto che si è indebolito di più. Il Toro spera di chiudere al più presto per non replicare il caso Praet: i granata non riscattarono il giocatore per provare a riprenderlo ad un prezzo più basso e la trattativa saltò. Un modus operandi identico a quello adottato per Vlasic, con la speranza che il finale sia diverso.