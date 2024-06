Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, venerdì 28 giugno, di calciomercato in Serie A: Holm passa al Bologna di Italiano

In Italia il mercato è già entrato nel vivo. La sessione estiva di calciomercato si apre il 1 di luglio e si chiude il 30 di agosto, ma in Serie A tutte le squadre si stanno muovendo. Bologna che, dopo aver salutato direzione Juventus Thiago Motta, ha accolto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Primo colpo per i felsinei, dallo Spezia arriva l’esterno destro Emil Holm. L’ultima stagione, l’ha giocata in prestito all’Atalanta, che poi però non lo ha riscattato. Classe 2000, l’affare è stato da poco ufficializzato.

Fiorentina: colpo Moise Kean

Anche la Fiorentina ha cambiato allenatore. Al posto di Italiano è arrivato Palladino dal Monza. In attacco, Belotti non è stato riscattato dalla Roma ed è andato al Como. Adesso la squadra di Commisso si è mossa e ha messo a segno un colpo in attacco: Moise Kean. L’attaccante arriva dalla Juventus per circa 15 milioni di euro. In passato ha giocato anche con le maglie di Everton e PSG. Alla Viola cercherà di rinascere, dopo una stagione deludente in bianconero.

Un nuovo difensore per la Dea

Si muove anche l’Atalanta di Gasperini che ha preso un nuovo difensore. Si tratta di Ben Godfrey dall’Everton. Classe 1998, inglese di origine giamaicana. Affare da 10 milioni di euro. Il suo ruolo naturale è quello di difensore centrale. Può anche giocare però come mediano oppure terzino destro.

Cagliari: occhi su Borini

Cagliari che sta definendo l’arrivo di Davide Nicola sulla propria panchina. Intanto, gli isolani hanno messo gli occhi su Fabio Borini della Sampdoria. Per i blucerchiati di Pirlo non è incedibile. Dossena invece in difesa, è stato appena ceduto al Como.