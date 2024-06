Calciomercato Torino / Alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Milinkovic, i granata hanno parlato di Joronen

Dopo l’annuncio ufficiale di Paolo Vanoli come nuovo allenatore del Torino, il club – rappresentato dal ds Vagnati – ha iniziato a lavorare sul mercato in entrata. Sono tanti i ruoli da migliorare, e altrettanto i giocatori da prendere: difesa, fasce, attacco e persino porta. In particolare tra i pali, la situazione attuale potrebbe prevedere una rivoluzione, con il Toro che sarebbe intenzionato a cambiare tutti e tre gli estremi difensori. Per sostituire gli attuali portieri sono stati già fatti alcuni nomi, tra cui quello di Joronen.

Vanoli chiede il portiere finlandese

L’esperto portiere finlandese, arrivato in Italia nell’estate del 2019, conta già una stagione in Serie A con la maglia del Brescia. Nell’ultimo anno è stato tra i migliori portieri della Serie B per livello di rendimento, e ha raggiunto il massimo livello proprio con Vanoli e il suo staff di preparatori. Il neo-allenatore granata ha parlato di lui con Vagnati, indicandolo come uno da osservare attentamente qualora Milinkovic-Savic dovesse partire. Il portiere finlandese è infatti un pupillo del tecnico, che lo rivorrebbe volentieri al proprio fianco.

I numeri

Nella stagione appena terminata, la seconda a Venezia, il classe ’93 ha ottenuto buoni numeri considerando l’equilibrio che regna ogni anno in Serie B. In 34 partite tra Regular season e Playoff Joronen ha messo insieme solamente 39 gol subiti e 13 clean sheet, numeri in continuità con quanto fatto da Milinkovic-Savic. La porta è una delle priorità del club per questo mercato, e assicurarsi sin da subito il pupillo di Vanoli potrebbe essere un buon colpo.