Calciomercato Torino / Secondo quanto arriva dalla Turchia, i turchi del Trabzonspor hanno messo gli occhi su Emirhan Ilkhan

Toro che sul mercato non si muove solo in entrata, ma anche in uscita. Secondo quanto arriva dalla Turchia, il Trabzonspor ha messo gli occhi su Emirhan Ilkhan del Torino. Centrocampista classe 2004, il Toro lo aveva preso dal Besiktas. Quest’anno ha giocato in prestito al Basaksehir, in Super Lig turca.