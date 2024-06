Il Torino si prepara a fare dei grossi cambiamenti in difesa, date le partenze di Rodriguez, Djidji e Lovato

Mancano ormai 3 giorni all’apertura ufficiale del calciomercato, ma le trattative vanno avanti ormai da diverse settimane. Il Torino, ufficializzato Paolo Vanoli come nuovo allenatore, sta iniziando a ragionare sugli innesti che possano migliorare la rosa e renderla competitiva con vista Europa. Sono tanti i reparti da sistemare, ma tra le priorità c’è certamente la difesa. Rispetto a quanto visto nell’ultima stagione 3 elementi – se non 4, con la situazione legata a Buongiorno da verificare – hanno già lasciato il club, e servirà sostituirli numericamente e in modo efficace.

Djidji, Rodriguez e Lovato out

Come detto, già in tre hanno lasciato la squadra. Si tratta di Djidji, Rodriguez e Lovato. I primi due avevano il contratto in scadenza e non è stato proposto loro un rinnovo, mentre il difensore veneto non è stato riscattato e farà ritorno alla Salernitana. Per questo motivo, dato che Vanoli dovrebbe dare continuità alla difesa proposta da Juric, serviranno tre centrali per ogni posizione: destra, sinistra e in mezzo.

Schuurs è un nuovo acquisto, Dellavalle da valutare

Al di là dei nomi che verranno fatti, il Torino può contare internamente su due risorse preziosissime. In primis Schuurs, che dopo aver saltato quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio al crociato è pronto a rientrare a pieno regime già dai primi di luglio, e poi Dellavalle. Il capitano della Primavera sembra ormai pronto al grande salto, e Vanoli lo valuterà in ritiro per decidere se confermarlo in prima squadra o girarlo in prestito un anno per fargli fare minuti che gli permetterebbero di crescere maggiormente. Tra i nomi dal mercato, invece, un obiettivo è Idzes. L’indonesiano del Venezia è un pupillo di Vanoli, che lo riaccoglierebbe volentieri con sé dopo le buone prestazioni in Serie B.