Calciomercato Torino / Spesa contenuta e affidabilità: ecco perché Joronen è uno dei candidati in lizza.

Paolo Vanoli ha firmato per 2 anni con il Torino. Sarà lui il nuovo allenatore, il dopo-Juric in pratica. Adesso Cairo e Vagnati si muovono sul mercato, per iniziare a mettere su la squadra. Quello della porta, è un reparto che potrebbe essere completamente rifatto. Popa può partire in prestito oppure essere ceduto, mentre Gemello saluterà a 0. Vanja Milinkovic-Savic invece, sembra essere giunto al termine della sua avventura al Toro. Prima di pensare alle entrate però, serve la sua cessione. Il candidato numero 1 per sostituirlo è Jesse Joronen del Venezia, fedelissimo di Vanoli.

Un buon portiere, ma soprattutto economico

Portiere finlandese, ha 31 anni ed è del 1993. Si tratta di un buon portiere, affidabile e soprattutto economico. Il suo cartellino infatti vale circa 1 milione di euro. Nell’estate del 2019, era stato il Brescia a portarlo in Serie A, dal Copenhagen per 5 milioni di euro. Poi nel 2022 si è trasferito al Venezia, per 1,25 milioni di euro. Il suo contratto con i lagunari scade nel 2025, ma c’è l’opzione di rinnovo per un altro anno. Potrebbe voler seguire Vanoli al Torino. Si tratta inoltre, di un portiere che sa parare i rigori. Alto 1,97 metri, è dotato di un’ottima reattività. Fisico imponente e sicuro.

Un portiere da Serie A

In questa stagione, quella 2023/2024, ha vinto i playoff di Serie B, portando il Venezia in Serie A con Vanoli in panchina. Ha giocato 29 partite nella regular season, con 36 gol subiti e 10 clean sheet. Ha dimostrato di essere da Serie A. In verità, già al Brescia aveva fatto vedere ottime cose nel 2019/2020. I lombardi erano retrocessi, ma lui aveva fatto un’ottima stagione con tante parate. Visti i costi e l’operazione, non dovrebbe essere un problema la trattativa che lo porterebbe al Toro. Bisogna però che tutte le parti siano convinte.