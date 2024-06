Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, sabato 29 giugno, di calciomercato in Serie A: Inter in pressing per Gudmundsson

Manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato. Quest’anno la sessione estiva si apre il 1 di luglio e si chiude il 30 di agosto. Ma già tutte le squadre si stanno muovendo in Serie A. L’Inter ha appena vinto lo scudetto e Simone Inzaghi è stato confermato in panchina. In attacco, il primo nome della lista è Albert Gudmundsson del Genoa. Quest’anno ha fatto una stagione super in Liguria. L’islandese vuole i nerazzurri. Però l’Inter deve prima cedere Arnautovic: lui vorrebbe restare ma difficilmente sarà così. L’interesse è vero e concreto, ma sarà una trattativa da portare avanti con calma e pazienza. L’affare Martinez invece, portiere che passa dal Genoa all’Inter, è praticamente fatto.

Lazio su un attaccante ucraino

Anche la Lazio di Marco Baroni cerca rinforzi in attacco. Interessa l’ucraino classe 1998 Mykola Shaparenko. Gioca nella Dinamo Kiev e ha partecipato a Euro 2024. Nell’ultima stagione per lui, 5 gol e 8 assist tra campionato e Conference League.

Genoa tra Ekuban e Frendrup

C’è movimento anche in casa Genoa. Ekuban si è tagliato lo stipendio e ha rinnovato fino al 2026. Un club della Premier League invece, ha offerto 25 milioni di euro per Frendrup. Offerta rifiutata e rispedita al mittente.

Milan su Rabiot

Si muove anche il Milan di Fonseca. Ai rossoneri piace molto Fofana del Monaco, ma per averlo deve partire Adli. L’altro nome per rinforzare il centrocampo è Adrien Rabiot. Ci sono già stati degli incontri. Le difficoltà sono 2: l’alto ingaggio del giocatore e le commisioni richieste. Sarà decisiva la volontà del giocatore della Juventus.

Spinazzola al Napoli?

Mario Rui potrebbe lasciare il Napoli. In caso di partenza, la squadra di Antonio Conte pensa a Spinazzola della Roma per sostituirlo. L’esterno sinistro è in uscita dalla Roma.