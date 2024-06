Calciomercato Torino / Il Torino ha messo gli occhi su Welington del San Paolo: Vagnati sta trattando per abbassare il prezzo

Anche se la sessione di mercato non si è ufficialmente aperta, il Torino si muove. Con Vanoli in panchina ci saranno movimenti, sia in entrata che in uscita. Uno dei reparti che necessita un restyling totale, è quello della fascia sinistra. Un nome caldo sul taccuino di Davide Vagnati è Welington Damascena Santos, più semplicemente Welington. Si tratta di un terzino sinistro naturale, di piede mancino. Gioca nel San Paolo in Brasile con la maglia numero 6 sulle spalle. Classe 2001, può essere un prospetto interessante. La trattativa per portarlo al Toro è aperta. Ma non sarà facile dato il prezzo. I brasiliani infatti sono disposti a cederlo, ma al prezzo più alto.

La richiesta del San Paolo

Il giocatore sul mercato vale 3,5 milioni di euro, ma il club brasiliano ne chiede 7. Vagnati sta trattando per abbassare il prezzo. Ma la sua intenzione è quella di portarlo in granata. Welington gioca nel San Paolo dal marzo del 2021. Il suo contratto scade il 31 dicembre del 2024. L’ultimo prolungamento risale al 4 giugno 2021. Toro che potrebbe aspettare di prenderlo a 0, visto che scadrà il contratto se non ci sarà il rinnovo. Ma non avrebbe senso farlo arrivare a metà stagione: serve subito.

La sua stagione

Campionato brasiliano di Serie A che è iniziato ad aprile. Welington ha già giocato 10 partite delle 12 giocate dal San Paolo. Ha anche fatto 1 assist. Di queste 10 partite, 8 da titolare e 2 da subentrato. Solo nel corso della prima è stato in panchina. Poi ha saltato la quinta per un piccolo problema fisico. Nell’ultima gara, giocata venerdì contro il Criciuma, ha vinto 2-1 e ha giocato 90 minuti. In totale ha già giocato 731 minuti. Nato a San Paolo, è cresciuto nel San Paolo anche calcisticamente. Quest’anno il Toro, senza un mancino sulla sinistra, ha faticato molto, troppo.