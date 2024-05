Col Basaksehir in Super Lig Turca ha pian piano ingranata: sette volte titolare, in totale 30 presenze

Emirhan Ilkhan, centrocampista turco classe 2004, è di proprietà del Torino. In questa stagione però, ha giocato in prestito al Basaksehir, squadra del massimo campionato turco. Nell’estate del 2022, il Toro lo ha preso dal Besiktas, pagandolo 4,90 milioni di euro. Nella prima parte di stagione 2022/2023, Juric non lo ha fatto giocare molto e allora è andato in prestito alla Sampdoria. Prestito secco e infatti è subito tornato a Torino, senza aver raccolto esperienza in Serie A. Quest’estate ha partecipato al ritiro di Pinzolo, lavorando molto bene. Ma Juric ha deciso di lasciarlo partire comunque, verso un campionato come la Super Lig, che lui conosce molto bene. Ma come è andata la sua stagione?

La stagione di Ilkhan

Nel complesso, il numero 26 del Basaksehir, ha fatto una buona stagione. Per lui 30 presenze condite da 1 gol e 2 assist. Inoltre, ha preso 4 cartellini gialli. Dopo un inizio un po’ complicato, poi ha ingranato e ha messo minuti nelle gambe. Ha saltato 2 partite per squalifica e 1 per infortunio. Solo in 2 partite è stato in panchina dall’inizio alla fine. Dopodiché, 7 gare da titolare e ben 23 da subentrato. La sua squadra è arrivata 4^ nel campionato turco e lui ha dato una grossa mano. Ha giocato spesso a centrocampo in posizione centrale (suo ruolo naturale), ma spesso è stato usato anche come trequartista. Tutto sommato, un’ottima stagione, dove ha raccolto 1035 minuti di gioco. Visto il livello della squadra e la sua età, era difficile chiedere di più.

Il futuro

Come alla Sampdoria, quello al Basaksehir è stato un prestito secco. A breve quindi, farà ritorno a Torino. Non ci sarà più Juric ad allenare il Torino però. In attesa di sapere chi allenerà il Toro, Ilkhan ha voglia di fare bene in Serie A. Sarà valutato dal nuovo allenatore e poi verrà deciso il suo futuro. Il contratto con il Torino scade nel 2026.