Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 3 luglio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Arsenal, quasi fatta per Calafiori

Dopo l’ottima stagione con il Bologna e la buona esperienza a Euro2024 con l’Italia, Riccardo Calafiori è molto vicino a lasciare la Serie A. Nonostante l’accordo personale raggiunto con la Juventus, infatti, il Bologna avrebbe deciso di cedere il difensore all’Arsenal, che negli ultimi giorni ha effettuato un pressing importante per convincere club e giocatore. Questa settimana potrebbe essere decisiva per la chiusura.

Roma, molto vicino Le Fee

La Roma lavora per regalare due colpi a Daniele De Rossi. È molto vicina alla chiusura la trattativa che porterebbe Enzo Le Fee in giallorosso. Il centrocampista francese ha una valutazione di 20 milioni di euro, che la Roma potrebbe versare al Rennes. Per la fascia sinistra si pensa invece a Sergio Gomez, terzino sinistro del Manchester City che ha trovato poco spazio nell’ultima stagione. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto.

Juventus, trovato l’accordo per Thuram

Khepren Thuram sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno trovato l’accordo con il Nizza per il centrocampista francese, che verrà pagato circa 20 milioni più 5 di bonus. Decisiva è stata la volontà del calciatore, che si unirà alla nuova squadra dopo le Olimpiadi di Parigi.

Fiorentina, tentativo per Theate

Possibile ritorno in Italia per Theate, protagonista di un buon Europeo con il Belgio. Il difensore, che ha vestito in passato la maglia del Bologna, è finito nel mirino della Fiorentina che è pronta a fare un’offerta al Rennes.