Calciomercato Torino / Come portiere di riserva, i granata hanno chiesto il colombiano Devis Vasquez al Milan

Inizia a lavorare sul mercato in entrata il Torino, dopo le prime uscite di Rodriguez, Djidji e Gemello. Proprio a proposito di quest’ultimo, i granata sono al lavoro per trovare un portiere che possa fare da secondo, e un nome in lista è quello di Devis Vasquez del Milan. Il colombiano è appena rientrato dal prestito all’Ascoli e ha anche delle richieste dalla Serie B, ma il ds Vagnati vuole fare un tentativo per cercare di portarlo in Piemonte e ha fatto un sondaggio con il Milan, che potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Possibili cambi in porta

Durante questa sessione estiva di calciomercato è possibile che il Torino metta in atto una vera e propria rivoluzione tra i pali. Oltre a Gemello potrebbero infatti partire anche Milinkovic-Savic e Popa, con il portiere romeno che può anche tornare in prestito in patria. Intanto, prima di fare mosse affrettate, Vagnati vuole prima sostituire l’ormai ex secondo portiere Gemello, e Vasquez è uno dei primi nomi in lista. Il colombiano classe ’98 è in Italia dal gennaio 2023, quando il Milan lo ha prelevato dai paraguaiani del Guaranì per poco più di 800mila euro.

La stagione di Vasquez

Chiuso al Milan da Maignan e Sportiello, nell’ultima stagione Vasquez è stato girato in prestito prima allo Sheffield Wednesday e poi all’Ascoli. Con gli inglesi è partito titolare non convincendo però appieno, motivo per cui dopo 9 partite da titolare su 10 è scalato nelle gerarchie diventando il portiere di riserva. Richiamato dai rossoneri, negli ultimi giorni del mercato di gennaio è stato mandato in prestito all’Ascoli, dove ha effettuato una sorta di percorso inverso rispetto a quanto accaduto in Inghilterra. Iniziata la sua avventura come sostituto di Viviano, con delle buone prestazioni è riuscito a togliere il posto al portiere ex Sampdoria e a giocare le ultime 10 gare stagionali di Serie B, non riuscendo però a evitare la retrocessione.