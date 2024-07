Calciomercato Torino / I contratti di Linetty e Vojvoda scadono nel 2025: quest’estate sarà rinnovo o cessione

Da pochi giorni ha ormai preso il via il calciomercato, che in casa Torino quasi certamente sarà uguale a una rivoluzione. Al di là delle uscite i granata dovranno cambiare molto per garantire a Vanoli una squadra che possa lottare per l’Europa, e per questo motivo Vagnati sta già pensando al da farsi. Oltre ai colpi in entrata e in uscita, c’è da pensare anche ai contratti in scadenza nella prossima stagione per non farsi trovare impreparati. Due nomi da tenere d’occhio, sotto questo punto di vista, sono quelli di Vojvoda e Linetty.

Rinnovo ora o cessione

Entrambi in rosa dall’estate del 2020, sia Vojvoda che Linetty hanno il contratto in scadenza nel 2025. Per evitare di ricadere negli stessi errori del passato, l’obiettivo della società è quello di rinnovare già da adesso i contratti dei due giocatori, in modo tale da trovarsi in una posizione di indipendenza nei loro confronti. Già quest’estate, quando la linea di mercato sarà più chiara, Vagnati ha intenzione di offrire loro una proposta di rinnovo, che i giocatori potranno scegliere autonomamente se accettare o rifiutare. Nel secondo caso la loro esperienza in granata finirebbe certamente, in modo che il Toro possa monetizzare già quest’anno da una loro partenza senza rischiare di perderli a zero tra un anno come capitato per esempio con Belotti.

Voglia di riscatto per tutti e due

Sia Vojvoda che Linetty non si sono messi molto in mostra nella scorsa stagione. Il polacco quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo dovere senza però mai eccellere nelle varie situazioni, mentre il numero 27 è stato tra le principali delusioni della rosa. Poche presenze e numeri negativi per lui, che è stato schierato da Juric nel ruolo di esterno a tutta fascia ma anche di difensore di destra. Qualora dovessero rimanere entrambi sarà dunque necessario fare uno step in più.