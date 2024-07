Proseguono le trattative in Serie A: ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato di oggi, giovedì 4 luglio

Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore dell’Atalanta. È questa una delle ultime notizie di calciomercato in Serie A. Dopo le esperienze al Galatasaray e al West Ham l’ex Roma torna dunque in Italia: ripartirà da Gain Piero Gasperini, con l’obbiettivo di tornare ai massimi livelli. Il calciatore arriva a Bergamo con un prestito oneroso di circa 3 milioni di euro con obbligo di riscatto legato alle presenze. Le cifre dell’operazione si aggirano complessivamente sui 23 milioni di euro.

Il Milan su Morata

I rossoneri sono alla ricerca di un sostituto di Olivier Giroud, partito in direzione MLS. Ecco perché il Milan ha messo gli occhi su Alvaro Morata, attaccante in forza all’Atletico Madrid. La clausola dello spagnolo è di 13 milioni di euro e sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse di alcune squadre dell’Arabia Saudita. Una destinazione che però non entusiasmerebbe l’ex Juventus. Si attendono ulteriori sviluppi al termine dell’Europeo.

Inter, chiuso il portiere. In via di definizione anche Tessmann

Josep Martinez è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche con l’Inter. L’ormai ex Genoa sarà il secondo di Sommer. In via di definizione anche l’affare Tessmann-Oristanio: il centrocampista del Venezia si trasferirà presto in nerazzurro, mentre l’ex Cagliari passerà a titolo definitivo agli arancioneroverdi.

Lazio, sondaggio per Nuno Tavares

La Lazio continua a muoversi sul mercato per garantire a Baroni una rosa competitiva. I biancocelesti hanno avuto un incontro con l’entourage di Nuno Tavares, terzino di proprietà dell’Arsenal. Potrebbe essere una possibilità concreta per la Lazio, anche se non è ancora stata intavolata una vera e propria trattativa.