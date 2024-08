Tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti di calciomercato delle squadre di Serie A di oggi, lunedì 5 agosto

Bonaventura lascia ufficialmente il campionato di Serie A. Il centrocampista, che nelle ultime stagioni ha giocato nella Fiorentina, è stato annunciato dall’Al Shabab. Bonaventura proseguirà dunque la sua carriera nella Saudi Pro League, dopo la sua lunga esperienza in Italia tra Atalanta, Milan e Viola.

Valentin Carboni al Marsiglia

Dopo il prolungamento di contratto con l’Inter Valentin Carboni lascerà momentaneamente i colori nerazzurri. Il giovane talento argentino si trasferirà infatti al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, dove troverà Roberto De Zerbi.

Empoli, piace Diawara

L’Empoli vuole rinforzare il centrocampo e tra i nomi valutati dalla società c’è quello di Diawara, centrocampista ex Bologna, Napoli e Roma ora in forza all’Andrlecht.

Bremer rinnova con la Juventus

L’ex Torino Gleison Bremer ha trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus. Il difensore brasiliano rinnoverà per 5 anni, eliminando la clausola rescissoria presente nel precedente contratto. Dal prossimo anno Bremer potrà lasciare la Juventus per una cifra di 60 milioni di euro. Il giocatore andrà invece a guadagnare una cifra intorno ai 7 milioni.