Calciomercato Torino / La trattativa per Gosens entra nella fase più calda: la società granata vuole trovare l’intesa definitiva

Per il possibile trasferimento di Robin Gosens al Torino sono ore calde: dopo che l’Union Berlino ha trovato l’accordo con il Bochum per l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Bernardo, la società granata ha ora iniziato a premere il piede sull’acceleratore per cercare di arrivare finalmente all’accordo. E proprio per questo motivo l’agente del calciatore, Gianluca Mancini, è ora arrivato a Berlino per incontrare i dirigenti dell’Union e cercare di capire meglio la situazione e gli ulteriori sviluppi.

Calciomercato Torino: l’obiettivo è regalare al più presto un rinforzo a Vanoli

Domenica sera il Torino sarà impegnato in Coppa Italia contro il Cosenza, la settimana dopo se la vedrà contro il Milan del debutto in campionato e l’obiettivo della società granata è quello di riuscire a consegnare un nuovo rinforzo a Paolo Vanoli. La trattativa per Gosens si sta ora incanalando sui binari giusti.