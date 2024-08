Calciomercato Torino / Non c’è ancora l’accordo tra i club ma c’è la volontà di trovarlo: ora Vagnati pensa a una nuova offerta

Ieri pomeriggio, come vi abbiamo raccontato, il procuratore di Robin Gosens si è recato a Berlino per un vertice con i dirigenti dell’Union: dall’incontro sono emersi nuovi segnali positivi che possono far sperare i tifosi del Torino in un esito positivo. L’accordo tra le società non è ancora stato trovato ma ciò che è emersa dall’incontro è la volontà di tutte le parti in causa di portare avanti la trattativa in modo da arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti: il Torino, che vuole acquistare il terzino, il calciatore, che sarebbe felice di tornare in Italia, l’Union Berlino, che vorrebbe guadagnare il più possibile dalla cessione.

Calciomercato Torino: Vagnati prepara una nuova offerta

Il club tedesco è rimasto fermo sulle proprie richieste economiche: 10 milioni per il trasferimento a titolo definitivo del terzino da versare subito o eventualmente da un anno (in questo caso la formula dell’operazione sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto). Davide Vagnati negli scorsi giorni aveva fatto sapere di essere disponibile ad arrivare a offrire fino a 8 milioni ma ora potrebbe formulare una nuova offerta. Questione di ore, massimo di giorni, non di più: l’obiettivo del dt granata è infatti quello di regalare a Paolo Vanoli un nuovo esterno mancino per l’esordio in campionato, contro il Milan (se non addirittura per la partita di Coppa Italia contro il Cosenza) e vuole ora accelerare.

Calciomercato Torino: per Gosens possibili novità a breve

Dall’altra parte all’Union Berlino si sono detti disponibili a cedere il terzino tedesco, anche perché nel frattempo hanno trovato il suo sostituto: il brasiliano Bernardo in arrivo a titolo definitivo dal Bochum per una cifra intorno ai 7 milioni di euro (più altri 2 legati ai bonus). Nuovi contatti tra le parti sono dunque previsti a stretto giro di posta per cercare di arrivare finalmente a quell’accordo che sbloccherebbe la trattativa e permetterebbe a Gosens di vestire la maglia granata.