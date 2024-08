Sirene di mercato per Mihai Popa: il Cluj, club del suo paese d’origine, è interessato al cartellino del portiere

Dopo la partenza di Luca Gemello, il cui contratto è andato in scadenza, il Torino ha provveduto a prendere un nuovo secondo portiere. All’ombra della Mole è infatti arrivato Alberto Paleari, che dopo l’esperienza al Benevento si è detto pronto a dare il massimo per i colori granata. La società ha dunque scelto di non puntare su Mihai Popa, che il Toro ha preso nell’estate del 2023. Il portiere romeno non ha ancora esordito tra i pali granata e anche nel corso della nuova stagione sarebbe destinato al ruolo di terzo portiere.

Per Popa c’è il Cluj

Nelle ultime ore per il giocatore è emersa la possibilità di tornare a giocare in Patria. Su Popa c’è infatti l’interesse del Cluj, che sarebbe intenzionato ad acquistarne il cartellino. Le prospettive del romeno a Torino non sono rosee, anzi. Come detto il suo ruolo sarebbe quello di terzo portiere, alle spalle di Milinkovic-Savic e Paleari. Ecco perché il ragazzo potrebbe prendere in considerazione l’eventualità di lasciare il Toro.