Cristian Padula lascia il Toro e si trasferisce in prestito al Giugliano Calcio 1928: il comunicato del club di Lega Pro

Il Giugliano Calcio 1928 ha comunicato di aver acquisito in prestito le prestazioni di Cristian Padula, giovane attaccante di proprietà del Torino classe 2004: “Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver acquistato a titolo temporaneo dal Torino Football Club, il diritto delle prestazione sportive del calciatore, attaccante classe 2004, Cristian Padula”. Per l’attaccante inizierà dunque un percorso in Serie C, grazie al quale potrà cominciare a giocare con continuità e a fare esperienza.