Calciomercato Torino / Il rilancio di Vagnati per il terzino è arrivato, ora si attende la risposta dell’Union Berlino

Dopo il vertice di Berlino di lunedì pomeriggio, nel quale il procuratore di Robin Gosens ha incontrato i dirigenti dell’Union, si attendeva il rilancio del Torino per il terzino: rilancio che è arrivato nella serata di ieri. Davide Vagnati, dopo aver valutato la situazione insieme a Urbano Cairo, ha presentato una nuova offerta al club tedesco per cercare di portare sotto la Mole il calciatore ex Atalanta e Inter: ora si attende la risposta da parte dei dirigenti dell’Union Berlino.

Calciomercato Torino: altro segnale positivo in arrivo dalla Germania

Trapela comunque un certo ottimismo sul fatto che un accordo possa essere trovato a breve in modo che Gosens possa raggiungere al più presto Paolo Vanoli e iniziare a lavorare con quello che sarà il suo nuovo allenatore. A rendere più fiduciosi riguardo al buon esito della trattativa è anche un’altra notizia arrivata dalla Germania: l’Union Berlino, dopo aver quasi definito l’acquisto di Bernardo dal Bochum, sta chiudendo anche per un altro terzino sinistro, il diciannovenne Tom Rothe in arrivo dal Borussia Dortmund. Il giovane calciatore tedesco arriverebbe per crescere alle spalle di Bernardo per poi diventare, almeno questo è il piano, il terzino titolare del club di Berlino. L’arrivo di Rothe ridurrebbe ancora di più gli spazi a disposizione di Gosens e la partenza di quest’ultimo sembra quindi ormai certa.

Calciomercato Torino: la nuova offerta per Gosens

Tornando alla nuova offerta formulata dal Torino, questa sarebbe sempre sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra più vicina ai 10 milioni richiesti dall’Union Berlino. I dirigenti del club tedesco si sono presi qualche ora per valutare la proposta ma entro un paio di giorni dovrebbe arrivare la tanto attesa risposta. E a Torino la speranza è che possa essere positiva, in modo da mettere la parola fine alla trattativa per Gosens e concentrarsi sugli altri acquisti che ancora mancano per completare la squadra a disposizione di Vanoli. Rinforzi che, anche solo per una mera questione numerica, servono principalmente in difesa.