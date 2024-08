Alessandro Dellavalle piace a tante squadre: sul classe 2004 ha messo gli occhi anche il Modena di Pierpaolo Bisoli

Il Torino continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione, per mettere a disposizione di Paolo Vanoli una rosa competitiva. All’ombra della Mole, oltre a Ché Adams, è arrivato un nuovo difensore: Saul Coco, che rimpiazzerà Alessandro Buongiorno sbarcato a Napoli. Ma il reparto difensivo non è ancora al completo, visti i problemi che hanno attanagliato il ginocchio di Schuurs. Ecco perché il Torino non ha intenzione di cedere altri giocatori, nonostante alcune squadre abbiano manifestato interesse per giovani promettenti della rosa. Stiamo parlando del Modena di Pierpaolo Bisoli, che ha messo gli occhi su Alessandro Dellavalle.

Dellavalle è bloccato, la priorità è prendere un difensore

Quello del difensore classe 2004 è un profilo che piace a tante squadre. Sull’ex Primavera c’è già stato un interessamento del Pisa, oltre che quello degli svizzeri dell’Yverdon. La linea del Toro però è chiara: fino a quando all’ombra della Mole non sbarcherà un altro difensore la società non cederà i suoi giocatori. Se poi dovessero concretizzarsi nuovi innesti allora il club potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte sulla scrivania di Vagnati. Per il reparto arretrato i granata avevano seguito Erlic e Hajdari: per il primo è arrivato il trasferimento al Bologna, mentre il secondo si è allontanato sempre più ed è tornato a giocare con regolarità a disposizione del suo allenatore. Il direttore tecnico dovrà dunque fare in fretta perché la stagione è alle porte e la rosa non è ancora completa. Dellavalle, intanto, non si muove.