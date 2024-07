Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, 6 luglio 2024: la Lazio ufficializza Dele-Bashiru, Inter a un passo da Alex Perez

La Serie A accoglie una nuova ufficialità. La Lazio ha acquistato il centrocampista classe 2001 Fisayo Dele-Bashiru dal club turco Hatayaspor, attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. Operazione complessiva da 6 milioni di euro. Nel mentre, i biancocelesti insistono per Mason Greeenwood, anche se l’offerta – scrive il Corriere dello Sport – è ferma a 20 milioni più 50% di futura rivendita. Sulle tracce dell’attaccante inglese ora c’è anche il Marsiglia.

Roma, contatti avviati per Chiesa

La Roma è a un passo dalla chiusura dell’operazione che porterebbe nella capitale Federico Chiesa. I contatti sono ben avviati e c’è un fitto dialogo tra il giocatore e De Rossi. La Juventus è pronta a cederlo per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. I giallorossi intanto lavorano anche per acquistare la punta Alexander Sorloth dal Villarreal. L’offerta da 20 milioni di euro presentata agli spagnoli è stata però ritenuta insufficiente.

Inter, Alex Perez per la difesa

Dalla Spagna è giunta la notizia secondo cui l’Inter avrebbe fatto suo il difensore Alex Perez dal Real Betis. Prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 500.000 e bonus legati alle presenze. In alternativa i nerazzurri stanno dialogando con Mario Hermoso, svincolatosi dall’Atletico Madrid. In uscita, Joaquin Correa, rientrato dal prestito al Marsiglia, è un obiettivo di mercato dell’Aek Atene.

Milan, Morata obiettivo numero uno

Il Milan, per sostituire Olivier Giroud, pensa ad Alvaro Morata. L’Idea del club rossonero è di offrire all’attaccante spagnolo 5-6 milioni a stagione per tre anni. Morata ci pensa, anche perché un ritorno in Italia sarebbe molto gradito dalla famiglia. Nel frattempo i rossoneri hanno presentato un’offerta per Emerson Royal.

Fiorentina e Parma si sfidano per Almqvist

La Fiorentina cerca un difensore e il nome più caldo è quello di Logan Evans Costa, classe 2001 del Tolosa. Prima scelta in caso di uscita di Nikola Milenkovic. I viola puntano parallelamente anche Pontus Almqvist. Per l’ex Lecce, ora rientrato in Russia al Rostov, c’è interesse anche del Parma. Infine, il Genoa potrebbe aver trovato il sostituto di Josep Martinez, che presto si accaserà all’Inter. Si tratta di Dominik Kotarski, ventiquattrenne in forza al Paok. Come alternative piacciono Stefano Turati del Sassuolo e Ionut Radu dell’Inter.