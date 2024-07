Calciomercato Torino / Karamoh, Seck e Radonjic sul mercato. Vagnati ha tra le priorità un giocatore da affiancare al croato

Il Torino si avvicina a un momento cruciale per quanto riguarda il suo mercato estivo. Le uscite di Buongiorno e Ilic paiono imminenti e le casse della società potranno dunque sostenere l’arrivo di diversi interpreti che dovranno colmare sia i vuoti recentemente creatisi che annose mancanze. Il direttore tecnico Davide Vagnati ha affermato poche ore fa che il suo lavoro si concentrerà sull’individuazione di un mediano, di un difensore centrale, di un quinto a sinistra e, dulcis in fundo, di un trequartista. In quest’ultima posizione i granata possono schierare Nikola Vlasic, per il resto le alternative non convincono.

Non bastano gli alti e bassi di Vlasic

Non che il croato provenga dalla miglior stagione in carriera. Vlasic è stato spesso contagiato dall’indolenza della linea mediana, sparendo a volte dalle partite. 3 gol e 2 assist il bottino del croato, sfortunato per non aver nemmeno chiuso la stagione, a causa di un infortunio. Problemi fisici che si sono ripresentati in Germania, nel ritiro della Croazia. Si pensava potesse essere inserito in lista partenze, invece a quanto pare Vanoli lo ritiene uno su cui puntare. Ma non può essere il solo giocatore disposto a fare da collante tra centrocampo e attacco. Serve un’alternativa e i trequartisti attualmente sotto contratto col Torino, non possono essere considerate tali.

I trequartisti in uscita

Il Torino di Ivan Juric, versione 2023-2024, ha lasciato in eredità a Vanoli il passaggio dal doppio trequartista all’unico uomo dietro le due punte. Una mazzata per chi da ala si era adattato a quel ruolo: tutti ceduti in prestito. Da Radonjic, passando per Seck e finendo con Karamoh. Tutti e tre ora rientrano a Torino non certo con aria di festa. I loro mesi trascorsi lontano dal Filadelfia sono stati per alcuni di loro molto più che deludenti ed è quasi sicuro che non ci sarà spazio a disposizione. La cessione dietro l’angolo: si spera rapida e remunerativa. Spazi di organico e salariali che aprirebbero alla possibilità di soddisfare uno dei diversi obiettivi sbandierati da Vagnati.