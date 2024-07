Calciomercato Torino / Il trasferimento del serbo verso San Pietroburgo rinforzerebbe le casse del club

Siamo quasi ai saluti, dopo un anno e mezzo di Toro. Ivan Ilic ha detto sì, a trasferirsi lontano da Torino e iniziare una nuova esperienza, anche se attualmente lontana dai palcoscenici europei più ambiziosi. La Russia aspetta il nazionale serbo. Più precisamente 3.5 milioni netti di euro più bonus, che gli permetterebbero di raggiungere la cifra di 5.5 milioni. Un’offerta impareggiabile per un Torino che si potrà consolare con i milioni che lo Zenit San Pietroburgo depositerà nelle casse del club. La richiesta del Toro è di 25 ma l’idea è che però si possa trattare per una cifra tra i 15 e i 18, con la speranza poi di chiudere a 20.

La stagione di Ilic

Il futuro di Ivan Ilic sarà dunque dai tratti differenti rispetto a come, al suo arrivo in granata dall’Hellas Verona, si poteva immaginare. Non è stato il giocatore che con le indiscutibili qualità tecniche, nei piani della società, doveva trascinare il Toro verso obiettivi ambiziosi. I 15 milioni sborsati nel gennaio 2023 man mano hanno smascherato un investimento forse eccessivo, alla luce di un rendimento zeppo di alti e bassi, con quest’ultimi a fare da linea guida. L’indolenza di Ilic si è tradotta in un rendimento da 31 presenze in Serie A, nell’ultima stagione, da 3 reti e 2 assist. Un apporto ai minimi, con il Toro che ora può ottenere davvero il massimo nell’ottica di un rientro dell’investimento. ù

Palla a Vagnati

Ilic dunque non si sarà particolarmente distinto per marcature e passaggi chiave, ma ad oggi, a bocce ferme, può veramente regalare un assist importante al suo probabile ex club in ottica mercato. Il serbo garantirebbe un gruzzoletto non da poco, che si spera possa essere reinvestito, in un periodo di rivoluzione in casa granata, segnato dal passaggio da Juric a Vanoli. Un vestito da ridisegnare, la cui stoffa però si assicura pregiata e valorosa. Starà a Davide Vagnati far sì che calzi al meglio, ovvero accontentare le richieste del meglio. Di certo non si può dire non ci siano margini per muoversi, tra il ‘boost’ dovuto all’addio di Ilic e i più che probabili saluti di Buongiorno.