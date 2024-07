Proseguono le trattative del calciomercato estivo: ecco tutte le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre di Serie A

Il Milan non molla Alvaro Morata. Lo spagnolo è l’ultima idea per l’attacco rossonero e ha una clausola di 13 milioni per essere liberato dall’Atletico Madrid. Per convincere l’ex Juventus è entrato in gioco anche Zlatan Ibrahimovic, che lo avrebbe contattato per sbloccare la situazione. Morata però è concentrato sulla Spagna, con cui sta disputando l’Europeo. La speranza del Milan è che la situazione possa sbloccarsi al termine della manifestazione.

Bologna, idea Hummels

Il Bologna ha provato ad avviare dei contatto per Mats Hummels, svincolatosi dal Borussia Dortmund. Sarebbe un colpo importantissimo per i rossoblù, che il prossimo anno saranno impegnati in Champions League e che acquisterebbero un difensore di assoluta esperienza per affrontare al meglio questa competizione.

La Roma spinge per Chiesa

La Roma continua a seguire con attenzione Federico Chiesa. Tra il club e la Juventus sarebbe stato raggiunto l’accordo per il trasferimento sulla base di circa 20 milioni di euro, ma il giocatore vorrebbe prendersi del tempo per aspettare una squadra che gioca la Champions League.

Lazio, ufficiale Dele-Bashiru

Con un comunicato ufficiale i biancocelesti hanno confermato l’acquisto di Dele-Bashiru: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru dall’Atakaş Hatayspor FK”.