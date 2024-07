Il difensore è sempre più vicino al trasferimento in azzurro e questa potrebbe essere la settimana decisiva per la definizione dell’accordo

È ormai questione di tempo per il trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per la definizione dell’accordo. Poi Buongiorno partirà per mettersi a disposizione di Antonio Conte. Il Napoli ha già raggiunto l’accordo con il Torino per una cifra di 38 milioni di euro complessivi: 35 milioni di parte fissa più 3 di ulteriori bonus. Nelle ultime ore il club di Aurelio De Laurentiis ha dato l’affondo decisivo per assicurarsi le prestazioni del difensore, che ha dato il suo benestare al trasferimento.

Nel suo contratto una clausola monstre

In queste ore si stanno sistemando alcuni dettagli relativi al contratto di Buongiorno: innanzitutto i bonus alla conquista di un eventuale scudetto. Poi è stata aggiunta una clausola che potrebbe liberarlo dal Napoli, ma solo dal 2027. Una clausola monstre, dal valore di 70 milioni di euro. Il tutto quindi dovrebbe essere stato definito e ora per il passaggio di Buongiorno in azzurro si attende soltanto la firma e l’annuncio ufficiale. Una perdita pesante per il Torino, che dovrà cercare di rimpiazzare nel migliore dei modi la colonna portante della difesa. Eppure il presidente Cairo aveva dato un minimo di speranza sulla sua permanenza, che sarebbe potuta dipendere da un colloquio con il numero 4: “Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro di Buongiorno lo voglio incontrare per sapere da lui cosa pensa“, aveva detto il presidente. Ma Buongiorno ha già deciso di lasciare Torino: il futuro del difensore è scritto. Secondo le ultime voci di mercato l’annuncio del Napoli potrebbe anche arrivare tra lunedì è martedì. Vagnati dovrà individuare al più presto un sostituto in vista del ritiro di Pinzolo, che avrà inizio il 17 luglio.