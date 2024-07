Ufficiale il passaggio del centrocampista classe 2003 del Torino alla Juve Stabia: ecco con quale formula

Prestito con diritto di riscatto e contro riscatto: questa la formula con la quale Torino e Juve Stabia si sono accordate per Tommaso Di Marco, il classe 2003 ex Primavera negli ultimi due anni in prestito alla Virtus Francavilla, in C. Per lui un’esperienza in una categoria superiore, la Serie B, dove giocherà il prossimo anno la società di Castellammare, fresca neopromossa.