Calciomercato Torino / Il Southampton non ha ancora chiuso la trattativa e la società granata è tornata alla carica per il terzino

La trattativa per Welington non è ancora finita e il Torino sta provando a tornare in corsa per riuscire ad acquistare il terzino dal San Paolo. Solamente pochi giorni fa, nella serata di venerdì, il procuratore del calciatore brasiliano, Robson Ferreira, aveva spiegato che il suo assistito era destinato vestire la maglia del Southampton e che la trattativa con il club inglese era arrivata alle battute finali (“Si stanno scambiando le bozze di contratto. Ci stiamo accordando su stipendi e questioni fiscali, dato che le tasse inglesi sono ancora più alte che in Brasile“, aveva spiegato l’agente). Ma l’accordo sullo stipendio e sulle questioni fiscali, a oggi, non è ancora stato trovato.

Calciomercato Torino: nuovi contatti per Welington

Una notizia che è stata accolta con favore in casa Torino, tanto che Davide Vagnati è tornato alla carica e sta cercando di arrivare a un accordo con il San Paolo: la prima offerta del club granata è stata di 3,5 milioni di euro (una cifra che è circa la metà rispetto a quella richiesta del club brasiliano) ma il dt granata sta preparando un rilancio. I contatti tra le parti proseguiranno anche nei prossimi giorni perché il terzino sinistro è una delle priorità del Torino in questa sessione di mercato e Welington è il profilo scelto.

Vanoli aspetta un rinforzo sulla fascia sinistra

Al momento sulla corsia di sinistra Paolo Vanoli può contare su Mergim Vojvoda e Valentino Lazaro, entrambi destri di piede ma che negli ultimi anni si sono spesso adattati a giocare sulla corsia di sinistra. Ma c’è anche in rosa Adam Masina, giocatore che da quando è al Torino lo si è visto principalmente agire come terzo di difesa ma che nasce terzino e può ricoprire quel ruolo. Il tecnico granata però aspetta un esterno mancino dal mercato e la volontà del Torino è quella di provare a regalargli Welington.