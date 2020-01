Calciomercato Serie A: Ibanez verso il Bologna di Mihajlovic, Gori nuovo portiere per il Genoa di Nicola proveniente da Pisa

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic fa spese aall’Atalanta: infatti dopo la trattativa per portare nel capoluogo romagnolo Barrow, il nome nuovo per Sinisa Mihajlovic è Ibanez, difensore dell’Atalanta con cui si stringe perchiudere quest’altra trattativa nei prossimi giorni. In casa Genoa, prossima avversaria del Torino in Coppa Italia invece, arriva alla corte di Nicola un nuovo portiere: Gori, proveniente dal Pisa. Un classe 1996 che nelle fila della squadra toscana che milita nella Serie B sta fin qui ben figurando. Gori approderà sotto la “lanterna” dopo giugno, infatti il portiere rimarrà in Toscana fino alla fine di giugno.

Calciomercato: Milan, occhi su Politano dell’Inter

In casa Milan dopo aver quasi del tutto persole speranze per arrivare a Todibo del Barca, sta puntando su Matteo Politano dell’Inter. c’è l’accordo sull’ingaggio e l’attaccante ha già dato il suo benestare al trasferimento. L’Inter vuole vendere il giocatore e non accetta un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Sempre in casa rossonera ma questa volta in uscita c’è la partenza di Fabio Borini – attaccante proposto anche al Torino – che amdrà ad accasarsi alla corte di Juric all’Hellas Verona. L’attaccante ha deciso, convinto dal mister gialloblu e sicuro che il gioco della squadra gialloblù sia congeniale alle sue caratteristiche.