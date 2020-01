Calciomercato Torino / I granata puntano Fofana: è lui l’obiettivo dei granata dopo il nulla di fatto con Kurtic, vicinissimo al Parma

E se il Toro virasse (di nuovo, stavolta decisamente) su Fofana? Sfumato il ritorno di Kurtic vicinissimo a chiudere con il Parma il Toro deve ora cambiare i propri obiettivi di mercato e deve farlo in fretta. Nelle ultime ore, infatti, a tenere alta l’attenzione è soprattutto la questione del centrocampo con i granata alla caccia di un rinforzo da inserire nella mediana di Mazzarri. Ed è proprio il centrocampista dell’Udinese ad essere tornato in auge. L’ivoriano rappresenterebbe infatti la prima scelta per la società di Urbano Cairo che, tuttavia, dovrà muoversi in fretta. L’affare Kurtic, infatti, ha dimostrato chiaramente quanto il tempismo, soprattutto in fase di calciomercato sia tutto e anche per Fofana i granata non possono perdere tempo prezioso.

Fofana, anche Genoa e Leicester sul giocatore

Sul centrocampista dell’Udinese, infatti, non ci sarebbe solo il Toro. Anche il Genoa, che affronterà proprio i granata questa sera in Coppa Italia, avrebbe messo gli occhi su Fofana: un braccio di ferro che i granata dovranno affrontare in fretta se vogliono strappare un accordo con la società bianconera. Ma non basta.

Se in Italia Toro e Genoa se lo contendono, anche all’estero c’è chi ha acceso i riflettori sul giocatore. L’ex Manchester City, infatti, piace anche al Leicester e in caso di un’offerta congrua e soddisfacente potrebbe seriamente valutare l’idea di tornare in Inghilterra.

Kurtic, con il Parma è questione di dettagli

Per quanto riguarda Kurtic, invece, come avevamo raccontato il Toro aveva mosso proprio nei giorni scorsi i primi passi per riportare il giocatore in granata ma la società di via Arcivescovado è stata battuta sul tempo dal Parma con cui mancherebbero solo i dettagli. Questione di ore, dunque, per ufficializzare il passaggio ai Ducali.