Torino: Kurtic vicino al Parma. E sfuma anche Barrow - Toro.it

Calciomercato Torino / I granata si sono mossi in ritardo per Kurtic. Per Barrow c’è l’accordo tra Bologna e Atalanta: sul piatto 19 milioni

Musa Barrow non arriverà al Torino e, con ogni probabilità, neppure Jasmin Kurtic vestirà la maglia granata nella seconda parte di questa stagione. L’attaccante gambiano è infatti a un passo dal Bologna: la società rossoblù ha trovato l’intesa con l’Atalanta per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore presentando un’offerta di 13 milioni più altri 6 di bonus. Il centrocampista sloveno invece è vicino al Parma, che da tempo ha imbastito la trattativa con la Spal (la formula sulla quale le due società stanno lavorando è quella del trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Torino: Barrow, trattativa mai decollata

Per Barrow, in realtà, il Torino non aveva presentato una vera e propria offerta: semmai aveva chiesto informazione per il giocatore da inserire come contropartita tecnica nella trattativa per l’eventuale passaggio di Kevin Bonifazi all’Atalanta. L’affare Barrow avrebbe potuto accelerare nel caso in cui uno tra Iago Falque e Simone Zaza avesse lasciato il Torino ma, in assenze di offerte convincenti per il numero 10 e il numero 11, la pista che avrebbe potuto portare al gambiano non si è mai realmente scaldata.

Calciomercato Torino: Kurtic, tentativo negli ultimi giorni

Discorso differente invece per Kurtic: negli ultimi giorni il Torino aveva iniziato a muoversi con decisione per riportare in granata il centrocampista sloveno (era già stato sotto la Mole nella stagione 2013/2014). Il Parma però è al lavoro da diverso tempo per il giocatore e ora sta riuscendo a portare a termine la trattativa: l’ultima parola non è ancora stata scritta, ma il club ducale è in nettissimo vantaggio sul Torino (e anche sul Genoa) per il giocatore della Spal.