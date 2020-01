Falque, il mercato chiama. Ma lui vuole riprendersi il Toro - Toro.it

Calciomercato Torino / Le intenzioni di Iago Falque sono chiare: restare in granata e stupire Mazzarri. Ma le proposte ci sarebbero

Contro il Genoa in Coppa Italia non ci sarà, nonostante il recupero stia procedendo per il meglio. Ma Iago Falque ha una voglia matta di riprendersi il Torino. Dalla porta principale, quella cioè dalla quale era uscito prima ad agosto, con l’infortunio contro il Debrecen, poi a novembre con quello alla vigilia del derby. La lesione al quadricipite è alle spalle, anche grazie ad una riabilitazione specifica svolta a Vigo. E contro il Bologna lo spagnolo dovrebbe rientrare tra i convocati a più di due mesi dall’ultima volta (trasferta a Roma del 30 ottobre scorso).

Calciomercato: per Falque proposte da Italia e Spagna

“Falque sta bene“, ha confermato Mazzarri in conferenza stampa. Un (ritrovato) benessere fisico che si affianca appunto al desiderio di restare in granata per giocarsi le proprie carte. Gli spifferi del calciomercato di proposte a lui indirizzate ne hanno portate diverse. In Italia ci hanno pensato Atalanta e Genoa – anche se i rossoblu adesso sono vicini a chiudere per Parigini -, in Spagna ci sono club pronti a investire su di lui.

Iago deve ritrovare il campo: i suoi numeri

Sondaggi, fin qui, nulla più. Ma l’indirizzo del giocatore è di non muoversi, almeno fino a giugno. Per finire la stagione con l’obiettivo di ritrovare campo, minuti e sorriso. I primi due sono mancati negli ultimi mesi: da aprile scorso, il 10 ha collezionato appena otto partite e 346 minuti sul rettangolo verde, una media di 43 per gara.

Servirà ripartire da qui. Mercato permettendo, perché il mese di gennaio è lungo e di proposte potrebbero arrivarne di allettanti per il Torino e anche per il calciatore. Che però, al momento, ha tutta l’intenzione di (ri)convincere Mazzarri.