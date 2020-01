Calciomercato Torino, c’è l’offerta della Spal per Bonifazi

Calciomercato Torino, Bonifazi oggetto del desiderio: la Spal ha ribadito in un incontro con i granata la sua offerta per il difensore

Giornate decisive per il futuro di Kevin Bonifazi: il difensore granata – ieri in campo titolare – è sui taccuini di molti direttori sportivi di Serie A e con i giorni del mercato di gennaio che scorrono via veloci arrivano alla scrivania di Cairo e Bava le offerte per garantirsi le prestazioni del difensore del Torino. A contendersi il giocatore in maniera attiva in Serie A sono in tre: Atalanta, Fiorentina e Spal. Questi tre club attualmente stanno facendo a gara per riuscire ad arrivare all’offerta giusta per ottenere il difensore. Il Toro, nel più recente incontro con i ferraresi, ha avuto modo di ascoltare la proposta della Spal, quella che potrebbe convincere i granata.

Torino: la Spal offre prestito più obbligo di riscatto

Il club ferrarese dovrebbe essere appunto più avanti rispetto alle due contendenti Fiorentina e Atalanta per Kevin Bonifazi: avrebbe proposto al Torino un prestito più obbligo di riscatto il che garantirebbe alla società granata liquidità a fine stagione sicura con la cessione del difensore. L’Atalanta e la Fiorentina – più lontane dall’accordo – avrebbero invece chiesto il prestito con diritto: formula non gradita al Torino che ha bisogno di cedere Bonifazi e che non vuole a fine stagione avere il ritorno in rosa del giocatore. La scorsa estate la Spal aveva provato ad acquistare il cartellino di Bonifazi: riscattandolo a 10 milioni ma il Torino lo aveva a sua volta controriscattato a 11 e ne aveva chiesti 15 per cedere il giocatore. A tale cifra la Spal non arrivò mai e ad oggi si potrebbe arrivare a 12, 13 milioni per l’obbligo di riscatto.

Torino, Atalanta e Fiorentina più lontane della Spal

La SPAL è la società con più probabilità di accordo con il Torino per Bonifazi, ancora indietro – troppo – Atalanta e Fiorentina. Il club bergamasco in un primo momento sembrava disposto ad uno scambio con Bonifazi mandando a Torino Barrow: dopo un primo contatto tra le due società la trattativa si è interrotta perché il giocatore nerazzurro vestirà per la seconda parte di stagione la casacca rossoblu del Bologna di Sinisa Mihajlovic. La Fiorentina di Iachini e di Comisso invece ha chiesto ai granata il difensore del Toro proponendo la formula del prestito con diritto di riscatto (formula avanzata anche dall’Atalanta), ma che alla società granata non piace e che difficilmente accetterà.