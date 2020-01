Toro, Buongiorno verso il Trapani: vicino il prestito

Calciomercato Torino/ Penultimo in Serie B, il Trapani ha trovato l’accordo con il Torino per Buongiorno, che arriverà in prestito

Buongiorno è in procinto di lasciare Torino, per approdare a Trapani, dove ad attenderlo c’è la Serie B. Qualche presenza con la Primavera (8 sfide disputate con la squadra di Sesia) e due panchine in Serie A, questo il bilancio di questa stagione per lui, che ora potrà mettersi in luce con i siciliani, trovando la continuità necessaria a farlo rendere al meglio. L’accordo tra il Torino ed il club di Serie B c’è e l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. La formula prevista per la cessione è quella del prestito secco, in modo da mantenere il possesso del cartellino e poter reintegrare il giovane difensore in estate.

Buongiorno, un passato al Carpi

Non è la prima avventura nella serie cadetta per il difensore classe ’99. Buongiorno ha infatti già avuto modo di tastare con mano la B, indossando la maglia del Carpi, con il quale ha collezionato 18 presenze. Un infortunio in estate aveva fatto propendere per la permanenza temporanea a Torino.

Ora però è atteso a Trapani per una nuova avventura, con l’obbiettivo di centrare la salvezza, per poi tornare al Toro, club nel quale è cresciuto e che gli ha permesso di esordire in prima squadra il 4 aprile 2018, contro il Crotone.