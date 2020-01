Cairo sul mercato: “Prima vendo, poi vediamo”

Come riporta Tuttosport, al termine di Torino-Genoa il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al mercato

“Siamo in tanti, prima vendo, poi vediamo”. Parole queste che, come riportato da Tuttosport, sono state pronunciate dal presidente del Torino Urbano Cairo nella notte di giovedì, dopo il successo in Coppa Italia sul Genoa. Parole che sintetizzano il modus operandi della società granata sul mercato. La priorità è quella di sfoltire la rosa a disposizione di Walter Mazzarri, in particolare in difesa e in attacco: Kevin Bonifazi, Vittorio Parigini e Vincenzo Millico, seppur con modalità e per motivi differenti tra loro, saranno i primi a lasciare il Torino.

Calciomercato Torino: le possibili operazioni

Poi ci saranno da valutare le posizioni di Simone Zaza, Iago Falque, Soualiho Meité, Koffi Djidji e Simone Edera: tutti hanno delle pretendenti e, nel caso in cui dovessero arrivare offerte interessanti, qualcuno di loro potrebbe partire. A quel punto il Torino, come spiegato da Cairo, potrà muoversi sul mercato in entrata per portare volti nuovi alla corte di Walter Mazzarri. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione c’è Seko Fofana dell’Udinese, ma il ds Massimo Bava sta valutando anche diverse opzioni per l’attacco. Al momento, però, il Torino non ha ancora mosso passi decisi in nessuna direzione.