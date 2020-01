Torino, le cessioni per accendere il mercato: Bonifazi e Parigini al passo d’addio

Calciomercato Torino / Superata la settimana d’emergenza, i granata si preparano a procedere con due addii: Bonifazi e Parigini ai saluti

“Prima del 13 non parte nessuno”: fatto. La check list del calciomercato-a-distanza di Walter Mazzarri (che delle trattative non ha mai piacere di parlare) ha ora riempito il primo quadratino con una “V” ben evidente. Addì 13 gennaio 2020: nessuno ha lasciato il Torino. Il motivo lo si ricostruisce ben facilmente. La frase di WM risale a mercoledì scorso, quando i granata erano attesi dalla Coppa Italia con le fatiche di Roma ancora sulle gambe e gli occhi già offuscati dall’impegno contro il Bologna. Una settimana di fuoco da vivere in piena emergenza, tra infortuni e squalifiche.

Bonifazi e Parigini: le cessioni in vista

Prima nessuno parte. E dopo? Qualcuno sì, senza dubbio. Superato il trittico – al meglio, tra l’altro, con due vittorie e il passaggio del turno in Coppa -, potrà aprirsi anche il mercato. Non in entrata (per ora), ma con le cessioni di Kevin Bonifazi e Vittorio Parigini.

Il primo è seguito con attenzione dalla Spal. Ma come da ammissione del presidente estense Colombarini “piace anche ad altre squadre. E non parteciperemo a giochi al rialzo”. Gli avversari sarebbero Fiorentina, ma anche Bologna e Parma. L’Atalanta, invece, sembra uscita dalla corsa dopo aver riabbracciato Caldara.

Calciomercato Torino: gli altri addii dipenderanno dalle entrate

Il secondo, invece, è nel bel mezzo di una trattativa molto avanzata col Genoa. E sviluppi sono attesi a breve.

Poi ci sono le altre situazioni. Quelle di Meité, Zaza e Falque, ad esempio, che potrebbero uscire solo a fronte della famosa offerta giusta, al momento non pervenuta. Ma soprattutto solo con un pronto ingresso sul mercato in entrata. E da questo punto di vista il Toro è ancora guardingo.